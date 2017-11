Nicolás Guerra se perderá el resto del Transición por una fractura en su muñeca

Nicolás Guerra no va más en el torneo de Transición. El delantero azul, que salió lesionado en el duelo ante Santiago Wanderers por Copa Chile, fue diagnosticado con una fractura en su muñeca y estará entre 6 a 8 semanas fuera de las canchas.



Además, Mauricio Pinilla se habría resentido de la vieja lesión en el gemelo derecho y se espera que el cuerpo médico de la U informe la gravedad de la dolencia en las próximas horas.



En caso de que "Pinigol" no se recupere para el partido del 25 de noviembre contra Audax Italiano, los azules sufrirán cuatro bajas en ofensiva, ya que Jonathan Zacaría deberá cumplir una fecha de castigo por acumulación de amarillas y Leandro Benegas aún no se recupera de su lesión.