Nicolás Guerra firmó su primer contrato profesional con la U

Nicolás Guerra, la joven promesa de la U que destacó en el Transición, firmó su primer contrato profesional con los azules.



El formado en Universidad de Chile no ocultó su alegría tras estampar la firma: "Estoy muy contento. Fue un sueño que siempre tuve. Feliz de poder lograrlo y más en el club que me formó y que siempre me abrió las puertas".



"Si bien esto para mí es un gran paso, también a la vez es pequeño; quiero ir por más y ganar todo con la U", indicó el ariete de 18 años en conversación con la página oficial del club.



Por último, manifestó la experiencia de subir al primer equipo y compartir con referentes de la U. "Cuando recién ascendí no creía estar al lado de Johnny Herrera, Gonzalo Jara y David Pizarro. Estoy emocionado y contento de estar con ellos", concluyó.





Buena Nico! Muchísimas felicitaciones para ti y toda tu familia! 👏👏👏👏👏

⬇️https://t.co/WEump32Q6K — Universidad de Chile (@udechile) December 27, 2017