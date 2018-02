Nicolás Guerra encabeza la nómina de la Roja Sub 20 para cuadrangular en Paraguay

Con miras al próximo cuadrangular internacional Sports For Tomorrow, el técnico de la selección chilena sub 20, Héctor Robles, presentó la nómina de seleccionado para el certamen que formará parte de la preparación al Sudamericano de la categoría en 2019.



Dentro de los nombres que darán de qué hablar están Luis Alarcón y Nicolás Guerra de la Universidad de Chile, jugadores que en caso de responder a la convocatoria podrían tener problemas con respecto al debut de los azules en la Copa Libertadores ante Vasco da Gama, para el 13 de marzo.



A ellos, se suman otros como Antonio Díaz y Julio Bórquez, que participaron en el Mundial Sub 17 en India 2017, además de los recurrentes como David Henríquez.



Vale decir que el cuadrangular internacional arranca el 18 de marzo en Asunción y contará con la participación de Paraguay, Japón y Venezuela, vicecampeones de la categoría.

NÓMINA DE LA SELECCIÓN CHILENA SUB 20:

ARQUEROS

Luis Ureta - O'Higgins

Julio Bórquez - Deportes Iquique

Nicolás Araya - Deportes Antofagasta

Matín Parra - Huachipato

DEFENSAS

Esteban Valencia - San Marcos de Arica

Lucas Alarcón - Universidad de Chile

Ignacio Tapia - Huachipato

Kennet Lara - Curicó Unido

Antonio Díaz - O'Higgins

Alexis Ibacache - Everton

VOLANTES

Ignacio Núñez - Unión Española

Camilo Saldaña - Palestino

Matías Sepúlveda - O'Higgins

Víctor Méndez - Unión Española

Misal Llantén - Colo Colo

Ignacio Saavedra - Universidad Católica

Tomás Alarcón - O'Higgins

DELANTEROS

David Henríquez - Universidad Católica

David Salazar - O'Higgins

Gabriel Rojas - Santiago Wanderers

Matías Leiva - Everton

Nicolás Guerra - Universidad de Chile

Carlos Palacios - Unión Española