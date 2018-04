Nicolás Guerra: En las juveniles, la mayoría de los clásicos ante Colo Colo los gané

El atacante de Universidad de Chile, Nicolás Guerra, anticipó lo que será el Superclásico frente a Colo Colo, aseverando que los estudiantiles saldrán desde el primer minuto a asfixiar a los albos.



"Va a depender de cómo se dé el partido, pero sí vamos a salir primero a hacer lo nuestro, de presionar, ahogar, cerrar los espacios y dominar", sostuvo.



De paso, el juvenil ariete azul recordó el buen registro que tuvo cuando defendió a los laicos en las divisiones menores, además de rememorar el último triunfo del equipo en 2013.



"En los clásicos juveniles la mayoría los gané, y de ese clásico yo me acuerdo porque estaba en la galería, explotó el estadio con el gol de Charles. Han pasado muchos clásicos en cinco años, y no he estado en esos camarines para ver qué faltó. Lo que sí en este ambiente es muy bueno. Uno ve los partidos, y últimamente no han ganado, pero los clásicos son diferentes. Esperamos quedarnos por tres puntos", dijo.



Por otro lado, Guerra también destacó la posibilidad de poder contar con el plantel completo, considerando las condiciones de Mauricio Pinilla y Gonzalo Jara.