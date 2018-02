Nicolás Guerra, de las juveniles de Cobreloa a ser dupla titular con Pinilla en la U

En tres partidos, el joven Nicolás Guerra se ha ganado un lugar en la oncena titular de Ángel Guillermo Hoyos en Universidad de Chile.

Y aunque la mayoría lo asocia a las series menores azules, lo cierto es que el "Kun" se formó en la filial de Cobreloa en Maipú, hasta donde llegó con ocho años.

"Nicolás lo tuvimos en la sub 9, luego en la sub 10. Después lo trajimos a Calama cuando tenía 15 años, cuando supimos que la U lo quería. Acá entrenó con la sub 19 y la sub 17. Lamentablemente, la directiva de ese entonces no confió en él y prefirió venderlo a la U", dijo a ADN Deportes el actual DT de la sub 19 de los loínos, César Bravo.

Según el técnico, "con las precariedades que teníamos era difícil", aunque "iba a llegar, porque era un jugador de proyección".





Guerra tiene sólo 18 años y en sus 470 minutos con la camiseta de Universidad de Chile suma ya dos goles en el profesionalismo.

En ese sentido, Bravo ve que el joven delantero está cimentando su camino para emigrar al fútbol extranjero. "Le decía al papá que se le van acortando los pasos para ir a Europa. Y él me dijo 'paso a paso, profe'".

"Pero este cabro chico está dando los pasos demasiado largos. También tiene la humildad, la cara de niño y las ganas de crecer. Ojalá se vaya, uno quiere que siga creciendo, salga al extranjero y llegue a la selección nacional. Tiene muchas condiciones para ser el recambio del futuro", afirmó su DT formador.

La misma opinión tiene el jefe de las series menores de la U, Miguel Ponce, quien compartió con Guerra en la sub 15 de la Roja: "El Nico es un niño muy humilde en su trabajo, lo tuve en las selecciones menores".

"No impresiona nada de lo que siempre se esperó de él. Es muy fuerte, profesional y por ello está posicionado en medio de todas las estrellas de la U", concluyó.