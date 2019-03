Nicolás Castillo se retiró molesto en triunfo del América frente a Chivas

Nicolás Castillo fue titular en la victoria del América de México en el clásico azteca frente a Chivas de Guadalajara por 2-0.

El chileno eso si no salió para nada contento del partido pues fue sustituido al minuto 64’ de partido. Al momento de salir de la cancha, el exUniversidad Católica golpeó el banco de suplentes y se tapó la cara con la camiseta.

Tras el partido, Castillo confesó en dialogo con Fox Sports que no se enojó por la modificación sino que por el bajo nivel futbolístico que ha mostrado. "Salí enojado porque no estoy en buen nivel, pero me toca correr, presionar al rival y crear espacio para mis compañeros que los están aprovechando muy bien".

El delantero es uno de los jugadores claves para Reinaldo Rueda y probablemente estará en la nómina de la selección chilena para la fecha FIFA.