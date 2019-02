Nicolás Castillo: 'Sé que no estuve a la altura en Europa'

Nicolás Castillo, en entrevista con Televisa, no tuvo problemas en admitir que fracasó en su paso por el Benfica.

"Soy muy autocrítico y la verdad no estuve a la altura, no tengo problema en eso. Fueron seis meses muy duros, no estaba jugando, mi hijo estaba en Chile, cuando estaba en México lo veía porque era más cerca y la verdad que la pasé muy mal, no sentía lo que sentía en México", señaló el seleccionado nacional.

Respecto a su llegada al América, el formado en la UC apuntó que "me tomó mucho estrés, quería venir lo antes posible y se complicaron las cosas por el tema del Benfica, pero ya el último día corriendo se pudo hacer todo corriendo y contra la hora sacamos todo bien".

Además, el delantero se refirió a la rivalidad entre su nuevo club y Pumas, donde brilló hace unos meses. "Yo sé lo que pasa entre Pumas y América y sí lo pensé, lo conversé mucho y después tenía que tomar una decisión, y era la mejor decisión para mí venir al América", concluyó.