Nicolás Castillo: 'Jamás traicionaría a Universidad Católica'

Nicolás Castillo es uno de los jugadores más destacados de la liga mexicana tras su llegada al América de Miguel Herrera.

El delantero formado en Universidad Católica conversó con el club cruzado y confesó tras la polémica en la que se ha visto envuelta con la gente del Pumas, jamás traicionaría a Católica por irse a otra institución. "Nunca la voy a traicionar, no me iría al equipo contrario. Católica es el equipo de mi vida y el que me ha dado más oportunidades".

Además elogió al plantel cruzado y confesó que tiene altas expectativas para esta temporada. "He visto los de pretemporada y van de menos a más. Me pone contento que sean un equipo sólido y que mejor que jugadores formados en casa. Ojalá puedan conseguir los buenos resultados".

Castillo jugará ante Pumas el día domingo a las 17:00 horas por la séptima fecha del torneo azteca.