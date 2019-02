Nicolás Castillo: 'En Benfica no jugué, no tuve oportunidades'

El nuevo delantero del América de México, Nicolás Castillo, conversó con Televisa, en donde abordó el tema de su primer paso por la liga del país norteamericano, además de su fallida experiencia en Benfica.



Acerca de su pasado en Pumas, dijo que "la gente muchas veces no entiende, yo siempre di lo que más pude cuando estuve en el club (…). Yo en el tiempo que estuve ahí defendí a muerte al equipo, pero hoy me toca estar acá y defenderé a muerte al América, compañeros y presidente, porque me dieron la confianza".



Castillo recordó que alguna vez comentó que "si yo volvía a México lo haría con Pumas si es que ellos me querían también, pero en ningún momento recibí nada de ellos, la única llamada que recibí fue de Miguel (Herrera, DT de América) y con eso me bastó para volver acá".



Por último, el delantero sostuvo de su paso en Europa que "en Benfica no jugué, no tuve oportunidades. Habían otros futbolistas, cambiaron cuerpo técnico y la verdad que fueron muy difíciles y en cuanto me llamaron de acá (el América) no dudé ni un segundo".