Nico Jarry: 'Me siento feliz por cómo se adapta mi juego a esta superficie'

En un trabajado partido, Nicolás Jarry se impuso al número 6 del ranking ATP, Stefanos Tsitsipas, por 6-4, 3-6 y 6-4 y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Holanda.

Sobre a su desempeño en cancha de pasto, el jugador manifestó sentirse "feliz por cómo se adapta mi juego a esta superficie y quiero seguir mejorando".

Agregó también que "fue un muy buen partido, me sentí muy bien. Desde un principio traté de entrar lo más firme posible, tratando de seguir adaptándome en esta superficie donde recién está empezando y me sentí muy cómodo", evidenciando, eso sí, que "al final me sentí un poquito más nervioso, me apreté, pero es normal para cerrar un partido".