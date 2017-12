Neymar y su recuerdo de Brasil 2014: "Yo no gané ni perdí"

La goleada con que Alemania eliminó a Brasil de su propio Mundial el año 2014 es un recuerdo aún doloroso para todo fanático del fútbol en el país sudamericano.

Sin embargo, la verdeamarelha actualmente está viviendo un momento radicalmente distinto y llegan a Rusia como favoritos desde que Tite asumió la banca.

Así lo entiende Neymar, máximo referente del combinado brasileño, quien en conversación con la FIFA subrayó que "el respeto hacia el equipo ahora es diferente a lo que era hace tres o cuatro años".

"La gente nos ve de otra manera. El Brasil que todo el mundo respeta y admira está de vuelta; un equipo que goza de buen fútbol. Y eso nos hace felices", añadió.

El astro paulista puntualizó que "el estado de ánimo de nuestros hinchas ha cambiado. Todo el mundo está confiado y feliz de cara a la Copa del Mundo. No se puede poner un precio a eso".

Para Neymar, la eliminación de Brasil de su propio Mundial fue una experiencia "extraña". "Obviamente quería coronar con el título, pero yo no he ganado ni perdido. No he terminado una Copa del Mundo", explicó.

Recordemos que el delantero del PSG no pudo disputar la caída por 7-1 ante Alemania por una severa lesión a la columna.

"Esa fue una muy mala semana para mí. Lloré mucho y me he preguntado muchas veces por qué había ocurrido. Pero con el tiempo comprendes que todo lo que sucede en la vida te hace más fuerte", concluyó.