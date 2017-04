Neymar reveló que le gustaría jugar la Copa Libertadores con el Flamengo

Neymar Jr sorprendió a los hinchas brasileños en una entrevista con Canal Esporte. El delantero formado en el Santos, aseguró que le gustaría volver a jugar en Brasil en algún momento de su carrera, y no en el club que lo vio nacer.



"Tengo muchas ganas de jugar un día en el Flamengo, con el Maracaná lleno, jugando la Copa Libertadores", confesó el crack de 25 años.

El 10 del "Scratch" aún no olvida su salida del Santos, que terminó con demandas del club y líos judiciales. "El Santos entró en la justicia contra mí, y aún no sé por qué. Hay muchas historias que la gente no sabe, solo hace falta que digan que yo quería hacer un gol en contra cuando jugamos contra el Barcelona en el Mundial de Clubes", dijo con molestia.

Por último, Neymar aseguró que no se siente en deuda con el Santos. "No tengo ninguna obligación de felicitar al Santos en el día que celebra su aniversario, no hago lo que todo el mundo quiere", cerró.