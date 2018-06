Neymar es el jugador más golpeado en los últimos 20 años de Mundiales

Una verdadera cacería aplicó la selección de Suiza contra Neymar, quien se convirtió en el jugador más golpeado en los últimos 20 años de Mundiales con 10 infracciones en solo un partido.

El brasileño sólo es superado por el delantero inglés, Alan Shearer, quien sufrió 11 faltas en el triunfo de Inglaterra sobre Túnez en Francia '98.

Tras el partido, Neymar terminó con dolencias en el tobillo derecho y aseguró que "después de que se enfríe vendrá el dolor. Pero no es nada importante. No tengo nada que decir, pero si el árbitro no pone atención, es malo para el fútbol".

Brasil jugará su segundo partido de la fase de grupos ante Costa Rica este viernes a las 8:00 hora de Chile.