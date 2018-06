Neymar abandona el entrenamiento y preocupa a Brasil

La preocupación en Brasil tras el empate ante Suiza es mayor, ya que Neymar recibió varias infracciones y aún no se puede entrenar con normalidad por molestias en su tobillo derecho.



Según Lance, el delantero tuvo reposo total el lunes y este martes debió abandonar la práctica en Sochi, luego de sentir dolores en su pie.





El "Scratch" se medirá ante Costa Rica el próximo viernes (09:00) por la segunda fecha del Grupo E, donde la presencia de "Ney" todavía es una incógnita para Tite.



Por otro lado, Thiago Silva y Paulinho volvieron a los entrenamientos tras superar distintas dolencias.



BREAKING: Neymar limps out of training three days before Brazil's match against Costa Rica (🎥 via @Esp_Interativo) pic.twitter.com/tciNSZ9kie