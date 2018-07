Néstor Pitana fue designado para arbitrar la final del Mundial

La final del Mundial que protagonizarán Francia y Croacia ya tiene árbitro designado: Néstor Pitana.



El trasandino, de 43 años, que dirigió los duelos entre Rusia vs Arabia Saudita, México vs Suecia, Croacia vs Dinamarca y Uruguay vs Portugal, impartirá justicia en el duelo del domingo en Luzhniki.

Pitana mostró 11 tarjetas amarillas y ninguna cartulina roja en lo que va de la Copa.



Con su participación en la final, Pitana se transformará en el segundo argentino en dirigir en dicha instancia tras la participación de Horacio Elizondo en Alemania 2006.



Además, alcanzará el récord de nueve partidos, siendo el segundo juez en arbitrar más partidos en la historia de la Copa, por debajo del uzbeko Ravshan Irmatov (11).