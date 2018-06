Néstor Pitana arbitrará el partido inaugural de Rusia 2018

El argentino Néstor Pitana será el encargado de dirigir el partido inaugural de Rusia 2018 entre el cuadro local y Arabia Saudita, válido por el grupo A y que se disputará este jueves 14 de junio, a las 11:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico Luzhnikí.

El trasandino arbitrará en su segunda Copa del Mundo. En Brasil 2014, fue el juez de los enfrentamientos entre Rusia-Corea del Sur (1-1), Estados Unidos-Portugal (2-2), Honduras-Suiza (0-3), de la fase de grupos, y Francia-Alemania (0-1), de cuartos de final.

Pitana estará secundado por sus compatriotas Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti (árbitros asistentes) y Mauro Vigliano, en el equipo del VAR.

Argentina’s Nestor Pitana has been assigned as the referee for the Opening Match of the 2018 FIFA World Cup™ between Russia and Saudi Arabia on Thursday, 14 June at the Luzhniki Stadium in Moscow. @FIFAWorldCup pic.twitter.com/mPTIBMjJua