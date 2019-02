Nery Veloso sobre su opción de volver a Colo Colo: 'Imagínate una revancha en un club tan grande'

El gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, confirmó que en Colo Colo están en la búsqueda de un arquero chileno para suplir la ausencia durante 3 meses de Agustín Orión por lesión.

Darío Melo, Laurence Vigouroux, Ignacio González y Nery Veloso, son los nombres que han rondado en Macul, este último conversó con ADN Deportes y manifestó que son: "Solamente rumores si fuera algo así sería una nueva oportunidad para mi maravillosa, porque se ve cómo trabaja mario salas, yo lo tuve en Huachipato"

El portero lleva un año sin club, ya que a mediados de 2017 dejó Santiago Wanderers, de ahí estuvo entrenando, sin ser parte del plantel, en Independiente de Cauquenes y finalmente se mantiene entrenando de manera independiente.

De todas formas, el arquero no descarta volver al cuadro albo, equipo que estuvo en 2010: "Imagínate una revancha en un club tan grande como Colo Colo y volver a estar en la palestra a trabajar en silencio porque Colo Colo tiene buenos arqueros"

Por el lado de Ignacio González, quién es actual jugador de Palestino, expresó "Se dice mucho pero no voy a desviar mi foco que no sea Palestino en este momento. Alguna día quizás se pueda dar mi retorno pero no creo que este sea el momento para poder salir de acá", por lo que le cerró la puerta al Cacique.

Una situación que se deberá resolver en los próximos días para cerrar el plantel de los albos en este 2019.