Nelson Tapia analizó su llegada al Barcelona de Ecuador

El exportero de la selección chilena Nelson Tapia se transformó hace pocos días en el preparador de arqueros del Barcelona de Guayaquil.

Tapia aseguró que su llegada se gestó gracias a la amistas que mantiene con el entrenador del equipo ecuatoriano. "Guillermo Almada es el técnico del club. Fuimos compañeros en O’Higgins. Tenemos una linda amistad. Hace unos meses atrás me dio la posibilidad que me integre a su cuerpo técnico y decidí ir".

Además, el exayudante técnico de Cobreloa aseguró que ya había tenido una posibilidad para partir al fútbol ecuatoriano, sin embargo la había desestimado. "La otra vez no quise ir porque sentía que me iba a quedar en la selección chilena juvenil. No fue así y por eso decidí ir. Se dio la oportunidad de nuevo y quiero aprovecharla".

Durante la pasada temporada, el Barcelona de Guayaquil quedó en el quinto puesto de la liga ecuatoriana.