Nelson Acosta y su alzhéimer: "Todavía no es una cosa bien efectiva, pero hay que tener cuidado"

Nelson Acosta conversó con Los Tenores tras la noticia que conmovió al mundo del fútbol respecto a su estado de salud y analizó lo que será el partido entre Bolivia y Chile este martes en La Paz.



"Todavía no es una cosa bien efectiva (respecto al alzhéimer), pero siempre hay que tener cuidado. Por ahora estoy bien", dijo el extécnico.



Al ser consultado por las necesidades de la Roja para volver al triunfo: "Es un problema que tiene el técnico, yo no hablo ni digo lo que tienen que hacer, porque no me gusta. Tampoco ando golpeando puertas para que me contraten. Si me llaman hablamos y sino no pasa nada. Chile tiene que mejorar, los vi muy bajo el otro día. Hicieron muchas faltas".



Además, aseguró que los médicos "no me han dicho nada de que tenga algo grave. Yo no ando quejándome ni escondiéndome. Tengo problemas, y hasta ahora no he sentido nada".



Por último, aseguró que verá el partido de la selección chilena: "Estoy esperando el partido de Chile para ir a verlo. Ojalá que gane (Chile), así se puede clasificar".