Nelson Acosta rompe el silencio tras su retiro: "No quiero dar pena"

Nelson Acosta se retiró definitivamente del fútbol para enfrentar el Mal de Alzheimer que le fue diagnosticado el 2016.

Tras 15 años desempeñándose como jugador y otros 38 como entrenador, el técnico guarda entre sus laureles la clasificación a Francia '98, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney y cinco títulos en el fútbol chileno.

En conversación con TVN, el calvo estratega señaló que no le gusta "dar pena" y sostuvo que "no hago cosas para que la gente diga 'pobre'".





Sobre eventuales homenajes, Acosta no descartó nada, pero añadió que "hay gente a la que le hacen eso. Pero yo no estoy golpeando puertas. Si no quieren, no quieren, no me molesta".

"Yo estoy feliz con lo que hago. Si hubiese dirigido y no ganara, me hubiera retirado antes", aseguró.

Acosta también recordó cuando hizo debutar a Claudio Bravo en la selección chilena y a Alexis Sánchez en Cobreloa.