Natalia Duco recurrirá al TAS a raíz de su sanción por dopaje

A través de Instagram, la balista chilena, Natalia Duco, indicó que apelará a la suspensión de tres años por dopaje al Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS.



Por medio de un video, la atleta nacional explicó que "siempre doy lo mejor de mí hasta el final, y eso es lo que haré. Seguiré defendiendo mis principios y valores tras la injusta sanción que recibí y apelaré frente al TAS, porque nunca en mi vida he hecho trampa ni he tenido la intención de obtener una ventaja deportiva".



En el mensaje, Duco también aclara que "todo me lo he ganado con esfuerzo, pasión y, por sobre todo, trabajo duro. En estos momentos es cuando uno crece, se fortalece y aprende. Mi fuerza interior y mi espíritu son más fuertes que mis adversidades".



Recordemos que la deportista recibió tres años de sanción por dopaje, el cual se le atribuyó en abril pasado, quedando de momento con la imposibilidad de participar en los Juegos Panamericanos de 2019, así como también del Mundial de Atletismo y de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.