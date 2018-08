Natalia Ducó anuncia que no solicitará la muestra B tras acusación de doping positivo

La atleta chilena Natalia Ducó anunció por sus redes sociales que no solicitará la muestra B tras registrar positivo en un examen antidoping realizado en abril, en la víspera de su participación en los Juegos Suramericanos de Cochabamba.

"Después de analizar esta situación durante estas tres difíciles semanas concluí que el mejor modo de enfrentar y superar esta situación para volver a competir en el menor tiempo posible, es no solicitar la muestra B", aseguró la deportista en una carta.

Esta es la carta que escribió la mejor lanzadora de bala de la historia del atletismo chileno:

Santiago, 3 de agosto de 2018

DECLARACIÓN PÚBLICA

Han pasado tres semanas desde que fui notificada de un resultado adverso en un control de dopaje realizado en abril pasado. En ese momento, y como siempre he actuado a lo largo de mi carrera deportiva, expresé que actuaría con total transparencia y es lo que haré.

Quiero señalar de manera categórica que jamás he injerido ningún tipo de sustancia con la intención de obtener una ventaja deportiva, hacer trampa o vulnerar alguna regla que vaya en contra del olimpismo y de mis valores como persona. En mi vida deportiva todo lo he ganado con profesionalismo, trabajo, pasión y, sobre todo, mucho sacrificio. De eso han sido testigos los chilenos durante mis 15 años de trayectoria.

La notificación fue una total sorpresa para mí y generó un verdadero terremoto personal y profesional. Después de analizar esta situación durante estas tres difíciles semanas concluí que el mejor modo de enfrentar y superar esta situación para volver a competir en el menor tiempo posible, es no solicitar la muestra B.

Actuaré dentro de los procedimientos e institucionalidad deportiva, y asumiré la responsabilidad que como resultado de ellos pudiere corresponderme como deportista de alto rendimiento, tal como he enfrentado cada uno de los desafíos durante mi vida.

Tengo que dar las gracias a todos por su apoyo y cariño en estos momentos difíciles y por haber respetado mis tiempos. Asimismo, espero que comprendan que a partir de ahora entro en un proceso formal al que debo destinar la totalidad de mis energías.

Espero que esta situación no empañe mi trayectoria, mi respeto por las reglas, ni el mensaje que he intentado transmitir más allá de las medallas. El atletismo es mi vida y el deporte que amo, y espero volver a defender a mi país en los próximos Juegos Olímpicos. El deporte me ha enseñado a enfrentar los problemas con valentía y a luchar para salir adelante. Y eso es lo que seguiré haciendo.

Natalia Duco