Nacional demandó a dos hinchas por las burlas en contra de Chapecoense

No les saldrían gratis las burlas contra un rival. El Club Nacional de Fútbol demandó por unos 350 millones de pesos a los hinchas que provocaron al Chapecoense imitando el avión de la tragedia aérea del club brasilero. El hecho ocurrió en enero de 2018 cuando los Tricolor viajaron a Chapecó en un partido de la Copa Libertadores.

Informa Ovación que el abogado Raúl Acuña aseguró que los hinchas Nicolás Correa Macedo y Matías Huelmo Belén, provocaron a los aficionados y eso derivó en que el tribunal de disciplina de la Conmebol sancionara a Nacional: con la prohibición de vender entradas por tres partidos del torneo de la Conmebol y una multa de US$ 80.000.

"La lamentable conducta de los citados no solo causó perjuicios económicos al club sino que le dañó seria e irreparablemente el prestigio e imagen institucional tanto en el ámbito nacional, pero fundamentalmente en el plano internacional", dijo Acuña en la audiencia, donde se exigieron US$ 80.000 por la multa y US$ 500.000 por el daño.

Los abogados Martín Etcheverry y Daniel Burgos calificaron de "improcedente" la demanda del club y argumentaron que sus defendidos no incurrieron en un ilícito, sino en un "desatinado" uso de la libertad de expresión. Los fanáticos quieren hacer llegar a Nacional "sus más sentidas disculpas", extensivas para el Chapecoense.