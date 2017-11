Musrri lanzó su libro "25 años esperamos": "Cuento lo que nos tocó sufrir para lograr ese título"

Este viernes Luis Musrri presentó su libro junto al periodista Cristopher Antúnez "25 años esperamos", donde relata la historia de sequía del equipo azul hasta conseguir el histórico campeonato en 1994 en El Salvador.



"Fue una inquietud que nació de a poco. Más que contar mi vida como futbolista es una historia y lo que nos costó vivir y sufrir para lograr ese título: desde el año 79' que fue el glorioso "Ballet" hasta el 94' que nos tocó disputar con ese gran equipo como la Católica", indicó.



Además, reveló que hay capítulos que le interesarán mucho a los hinchas de la U. "Tocamos muy de fondo lo que fue el descenso donde me tocó jugar todo el año. El 94 me eligen como capitán y nos hicimos fuertes", agregó.



El DT de 47 años echó al agua al "Tenor Superhéroe" Sergio Vargas y contó una anécdota cuando jugaban en la U: "Una vez vino un centro al área, va a cortarlo y grita 'voy'. Le anticipa el centrodelantero, cabecea y pepa: 1-0. Y nos dice 'pero che boludo, pero si te dije vos, vos'. Aprovechaba sus dualidades".









Respecto a su último paso como técnico del primer equipo junto a Víctor Hugo Castañeda: "Lo tomo con un aprendizaje y la aproveché al máximo. Hay cosas de esa etapa que no volvería a repetir y otras sí".



El exvolante recordó sus épocas como volante y reveló que el jugador que más le costó marcar fue Néstor Gorosito. "Era el más complejo, porque aparte de buen jugador era muy histriónico y difícil de poder agarrar", comentó



Por último, no descartó emigrar para asumir a un equipo de primera pese a sentirse a gusto en la U. "Estoy cómodo, estoy en mi casa. A veces uno tiene aspiraciones y el dirigir durante diez años con la presión de los resultados y esa adrenalina que no tiene las series menos a veces se echa de menos. La posibilidad está abierta, pero nada concreto aún".