Murió Ray Wilkins, histórico capitán de Inglaterra

El fútbol inglés está de luto tras enterarse del fallecimiento de Ray Wilkins. El excapitán de Inglaterra murió a los 61 años de edad, luego de sufrir un infarto al corazón.



"Los pensamientos y rezos de todos en el Manchester United están con la familia, amigos y colegas de nuestro antiguo centrocampista Ray Wilkins, tras su trágica muerte", expresaron los "Diablos Rojos" tras su deceso.



Wilkins hizo carrera como jugador en el Chelsea, Manchester United, AC Milan, PSG y Glasgow Rangers, entre otros.



El Chelsea se sumó a los mensajes de apoyo y aseguró que "toda la gente asociada al club está devastada al enterarse del fallecimiento de nuestro ex jugador, capitán y asistente técnico. Descansa en paz, Ray, serás terriblemente extrañado".



