Mundialista ofreció su puesto en Rusia 2018 para Buffon y recibe una sorpresa

La eliminación de la Selección de Italia de la Copa del Mundo de Rusia 2018, sigue siendo tema en el mundo futbolístico. Un seleccionado croata lamentó la situación, en especial la ausencia del saliente arquero y capitán de la Azzurra, Gianluigi Buffon.

El volante del Barcelona y seleccionado de su país, Ivan Rakitic, comentó que "ciertamente no tengo nada que explicar a una leyenda del futbol como Gigi Buffon, casi quisiera darle mi lugar, lamento que no tenga esta última oportunidad".

Sus palabras encontraron la respuesta inmediata del propio Buffon, junto a un obsequio. En Twitter escribió: "Querido Rakitic, como portero todavía podría jugar, pero jugar para Croacia como mediocampista en tu lugar puede que no sea una gran idea, te lo digo por tu bien. Fuera de broma, tus palabras son un gran regalo para mí. Gracias a ti y a Jordi Alba: mi jersey te está esperando".

Dear @ivanrakitic , as a goalkeeper I might still play but playing for Croatia as a midfielder in your place might not be a great idea: I am saying it for your good sake.😂 Joking apart, your words have been a great gift. Thanks to you and @JordiAlba: my jersey is waiting for you