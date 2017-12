Mundial de Clubes: Al-Jazira sorprende al Real Madrid y se va al descanso en ventaja

El primer tiempo entre el Real Madrid y Al-Jazira terminó en sorpresa. A cuatro minutos del descanso, el brasileño Romarinho marcó el 1-0 para el equipo de los Emiratos Árabes, en un partido válido por la semifinal del Mundial de Clubes.

Gremio, que derrotó a Pachuca, ya está en la final, esperando rival.

GOOOL DE ROMARINHO!



The former #Corinthians striker gives Al Jazira the lead vs Real Madrid. pic.twitter.com/MztLAwCbct