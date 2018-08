Mujer tenista decidió sacarse la polera en pleno partido del US Open

Un particular hecho se produjo durante la jornada de este miércoles en el US Open, luego que la tenista francesa Alizé Cornet (31°) decidiera sacarse parte de su vestimenta en pleno partido, hecho por el cual terminó siendo sancionada.

El hecho no pasó para nadie desapercibido y fue rápidamente viralizado en redes sociales, donde se ve cómo la deportista se saca su polera y de inmediato recibe la amonestación de parte del juez, quien decidió otorgarle un warning.

La particular situación se dio por el azote de calor que afecta por estos días a Nueva York, donde varios tenistas han decidido retirarse de los partidos por no ser capaces de soportarlo.

US Open accused of sexism after Alize Cornet is penalized for flashing her bra pic.twitter.com/yswsmuOzry