Mujer argentina ingresó semidesnuda al partido entre Rosario Central y River Plate

Cúando el partido entre Rosario Central y River Plate iba en los ocho minutos de la segunda mitad, una mujer irrumpió de la nada en el campo de juego semidesnuda, captando la atención de los jugadores, jueces y todo el estadio que miraba el cotejo.

Después de dar múltiples vueltas por la cancha, finalmente fue detenida por las autoridades policiales, quienes la persiguieron por largos segundos.

Lo otro que llamó la atención, fue que la mujer estaba pintada mitad con los colores azul y amarillo de Central y la otra mitad con el rojo y negro de Newell's, aunque llevaba una polera que la identifica como fanática del elenco Canalla.

Según indicó Olé, tiene 29 años y su intención era hacerse conocida para particicipar en el programa trasandino "Bailando por un Sueño", como lo especificaría la joven horas después.

"Lo pensé sola, se me puso en la cabeza y dije 'hasta que lo logro no paro'. Fue complicado entrar. La primera vez que intenté ingresé por la escalera equivocada, me esposaron y me sacaron de la cancha. Fue divertido, logré entrar a la cancha que era el principal objetivo", comenzó diciendo.

"No es fácil cambiar la idea a todos, que no sean violentos. Pero lo principal es que lo logré. Ojalá llegue a Bailando por un Sueño", lanzó.