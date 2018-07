Mourinho y la ausencia de Alexis en la pretemporada: "No es bueno para él ni para mí"

Alexis Sánchez aún no se puede integrar a la pretemporada del Manchester United en Estados Unidos debido a los problemas que tuvo para obtener la visa.



La situación tiene preocupado a José Mourinho, quien no ocultó su molestia ante la ausencia del chileno.



"No es bueno para él, ni para mí, ni para nadie. No hay a quién culpar. El club está haciendo un esfuerzo. Sin embargo, hay que respetar a las autoridades estadounidenses en su proceso de selección de visa. Pero por supuesto que si el jugador no trabaja con nosotros quince o veinte días será pésimo", dijo Mou.



"Espero que Sánchez se una a nosotros pronto. Es importante trabajar con Juan Mata, Anthony Martial y Alexis, ya que ellos serán los jugadores que, creemos, son los que comenzarán nuestra campaña en el ataque", agregó.