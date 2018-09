Mourinho y convocatoria de Alexis Sánchez a la Roja: "Yo no le pedí que no fuera"

Las molestias físicas han impedido que Alexis Sánchez tenga un arranque regular en la Premier League, repercutiendo negativamente en el Manchester United, que en tres fechas ha ganado sólo un partido.

En la previa del duelo contra el Burnley, el DT José Mourinho confirmó que el delantero finalmente no fue convocado por Reinaldo Rueda para los amistosos de Chile contra Japón y Corea del Sur y lo calificó como "una buena noticia".

"Él está comprometido, enfocado y trabaja duro. Creo que mejorará. Yo no le pedí que no fuera a su país, nunca le pido a los jugadores que no vayan y nunca llamo a las selecciones para pedirles que no los convoquen", aseguró.

El portugués indicó que la situación "es algo personal entre Alexis y el técnico de Chile" y destacó que su estadía en Inglaterra le permitirá enfocarse en los duelos contra Watford por la Premier League y ante Young Boys por Champions League.

"Sánchez siente que después del partido contra Burnley necesitará dos semanas para quedar en buena forma y, a causa de los amistosos en Asia, la selección chilena tomó la determinación de no llamarlo por su bien y, en consecuencia, por el nuestro", precisó.