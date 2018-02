Mourinho se lanza en picada contra la prensa por situación de Paul Pogba

En días anteriores se ha especulado la idea de que el francés Paul Pogba no está feliz en Manchester United, que valora la idea de irse de Old Traford y que incluso podría estar perdiendo protagonismo por culpa de Alexis Sánchez.

Situación que no ha gustado nada a José Mourinho, quien este viernes ha cargado con dureza contra la prensa, especialmente contra las mentiras que se especulan respecto a la situación del galo y del chileno.

“No tengo que hablar de las conversaciones que tengo con los jugadores, es mi problema y del futbolista. Es una gran mentira que nuestra relación no sea buena, que no nos comuniquemos o que no estemos de acuerdo con su posición en el campo o con su compromiso dentro del equipo. Seamos obtetivos y en los últimos partidos no ha jugado bien", lanzó el técnico portugués.

Al margen de la polémica con Pogba, Sánchez será titular este sábado ante el Huddersfield por los octavos de la FA Cup, donde el United saldrá con un "once de gala" para avanzar a la siguiente ronda, ya que el objetivo de la Premier League se ve muy lejana debido a la gran diferencia que tiene el Manchester City en el liderato de la competición.