Mourinho: "He ganado yo solo tres Premier Leagues, más que el resto de los 19 DT del torneo"

Tras la paliza que le propinó el Tottenham a Manchester United, el DT de los Diablos Rojos, José Mourinho, explotó en conferencia de prensa, instancia en la que además dejó el lugar tras un certero mensaje.



El estratega portugués reconoció que "he perdido 0-3. He ganado yo solo tres Premier Leagues. Más que el resto de 19 entrenadores de la Premier League juntos. Yo llevo tres y el resto llevan dos. Así que respeto, respeto y respeto".



Mou consideró que pese a la derrota, en pasajes "el descanso debería haber sido 3-0 o 2-0 o 3-1. Fuimos mucho mejores".



"Mi equipo jugó muy bien, estratégicamente fuimos muy buenos y quieren convertir esta rueda de prensa en culpar a alguien. Ustedes los periodistas tienen que tomar una decisión: Saber si importa más jugar bien o ganar los partidos. Porque vengo aquí cuando ganamos y me dicen que no jugamos bien. Hoy hemos contrarrestado todo lo de nuestro rival. Hemos perdido porque hemos concedido un gol en el primer córner en contra. Ustedes quieren cambiar el relato del partido y hacer de esto la culpa de un hombre", expresó.