Mourinho destroza a su equipo: "Alexis está solo, el pobre hombre hace lo mejor que puede"

El Manchester United fue vapuleado el sábado pasado por el Liverpool en la International Champions Cup.



José Mourinho destrozó al plantel de los "Diablos Rojos" y aseguró que no tiene a los jugadores indicados para sacarle un mejor rendimiento al equipo.



No obstante, Alexis Sánchez fue el único que se salvó de las críticas, y recibió un tremendo espaldarazo por parte del director técnico portugués.



"¿Cómo quieres que esté contento con los jugadores que tiene a su alrededor? Solo estamos aquí para sobrevivir y evitar derrotas abultadas. Alexis es nuestro único delantero y el pobre hombre hace lo mejor que puede. Intenta dar lo mejor con la frustración de alguien que espera más", dijo el estratega en conferencia de prensa.



"No jugamos aquí para mejorar el equipo ni para mejorar nuestra dinámica. Estamos jugando aquí solo para intentar sobrevivir y no tener algunos resultados muy feos. Y Alexis es el único atacante que tenemos", agregó.