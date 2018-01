Mourinho confirma cercanía en llegada de Sánchez a Manchester United y el City se baja de la carrera

El técnico de Manchester United, José Mourinho, reveló que están avanzadas las negociaciones por Alexis Sánchez y que dentro de la operación podría estar envuelto un jugador de las filas del elenco de los Red Devils.



En conferencia de prensa, el portugués afirmó que si bien no está confiado en que la operación se concrete, tampoco desconfía, ya que "sabemos que hay opciones de que se quede, pero también hay opciones de que salga. Y en tal caso tenemos la opción. No voy a hablar sobre una situación hipotética. Probablemente hay otros clubes interesados y otros que lo están intentando. Es un jugador del Arsenal. Si se queda con ellos, bien por el Arsenal. Si viene con nosotros, bien por nosotros. Si se va a otro club, bien por ellos".



Mou reveló además que dejó afuera de la convocatoria a Henrikh Mkhitaryan, ya que estaría envuelto en la negociación.



"No lo he convocado porque quería jugadores que estuvieran completamente centrados. Había mucha especulación. Es posible que esté envuelto en el acuerdo, pero también es posible que se quede. He preferido protegerlo", dijo.



Vale decir que ya Manchester City decidió bajarse de la operación, mientras que Chelsea se sumó a las tratativas por contar con el Niño Maravilla.