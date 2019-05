Mouche y los desafíos de Colo Colo: 'Para mí es más importante lo que se viene que lo que se fue'

El futbolista de Colo Colo, Pablo Mouche, habló este viernes desde el estadio Monumental, previo al duelo ante Unión La Calera por el torneo chileno.

El extremo albo centró su análisis en lo que fue la eliminación de Copa Sudamericana ante Universidad Católica de Ecuador y en los desafíos que vienen por delante para el Cacique.

"Siempre cuando no se cumplen objetivos, quedan heridas o experiencias. Yo lo tomo como una experiencia fea, ya que no se cumplió el deseo que teníamos de avanzar de fase en el torneo continental", comenzó diciendo Mouche.

En esa línea, añadió que "sería un gran error quedarnos en esa experiencia y bloquearnos con eso. Tenemos dos objetivos en el año muy importantes y tenemos que lograrlos, que es el Campeonato Nacional y la Copa Chile. Quiero entrar a la Copa Libertadores el año que viene y lo que deseo es que ahora todos los partidos los tomemos como una final".

Finalmente, el argentino lanzó: "Para mí quedar afuera de la Sudamericana no es un fracaso, pero no me queda otra que seguir adelante y seguir remando. Para mí es más importante lo que se viene que lo que se fue".