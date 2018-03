Mosa y su detención en Calama: "Fue un abuso de poder que no tiene que ver con la realidad"

Aníbal Mosa fue detenido esta madrugada en Calama, luego de un confuso incidente con el intendente de la Región de Antofagasta, Marco Antonio Díaz.



El presidente de Blanco y Negro fue dejado en libertad alrededor de las cuatro de la mañana y posteriormente, explicó lo ocurrido en el hotel Diego de Almagro.



"Fue un tema menor que ocurrió en el ascensor del hotel a eso de las 12 de la noche. De repente, entró un señor muy abruptamente, no sabíamos quién era y ahí se produjo una pequeña discusión", dijo el mandamás albo.



"Después aparecieron unos carabineros en mi habitación y tuve que ir a la comisaría. No entendí nunca por qué me citaron. Siento que es un abuso de poder lo que se acaba de cometer con mi persona", agregó.



Por último, aseguró que dejará todo en mano de sus abogados y descartó haber estado bajo la influencia del alcohol al momento del incidente.



"Yo no tenía idea que era el intendente, porque de repente entra una persona corriendo al ascensor cuando se estaba cerrando y yo pensé que era un 'garrero' (nombre popular con que se llama al hincha de la Garra Blanca), alguien que viene a armar alguna polémica y después nos enteramos que era el intendente", concluyó.