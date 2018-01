Mosa y refuerzos: "No pongo plazos, porque cuando lo hago es una soga al cuello"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se mostró contento tras la obtención de la Supercopa. De paso, el timonel se refirió a los refuerzos que han tardado en el equipo, indicando que a su parecer se han hecho las cosas bien, poniendo de ejemplo lo ocurrido con Carlos Carmona.



"Lo de él hoy es una confirmación de eso. Sabíamos que él quería venir y (quiero) decirle a los colocolinos que tengan tranquilidad, porque uno o dos refuerzos vamos a traer", dijo.



Acerca si aquellos son Pinares y Angeleri, Mosa dijo que "no, porque son jugadores que tienen contratos vigentes con sus clubes. Estamos viendo una serie de nombres más, pero si se desvinculan con sus equipos conversaremos con ellos".



Por último, Mosa no habló de fechas límites, respondiendo que "no quiero ponerme plazos, porque cada plazo que me pongo es una soga al cuello. Sí decir que los colocolinos tengan tranquilidad y que antes de que parta la Copa Libertadores vamos a tener esto abrochado".