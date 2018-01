Mosa y las amenazas de muerte: "Mi familia me pide que dé un paso al costado"

Aníbal Mosa asistió este lunes al estadio Monumental para presentar a Brayan Cortés y Carlos Carmona como nuevos refuerzos de Colo Colo.



El presidente de Blanco y Negro se refirió al polémico lienzo que exhibieron algunos hinchas albos en la Supercopa ante Wanderers, donde señalaban: "Mosa y Vial, se van o los matamos".



"Es súper grave y amedrentadora. Me ha tocado difícil. Mi familia se ha visto resentida por esto, me piden que dé un paso al costado, pero esto es una excepción. El colocolino no es violento", dijo el mandamás albo.



Además, aseguró que iniciará acciones legales contra los responsables: "Hay que investigar quien está atrás. Vamos a colocar una querella. Esto tiene que tener un corte acá".

Por último, desligó la responsabilidad del club en los frustrados fichajes como el de Lucas Barrios. "Las negociaciones que fracasaron no fracasaron por Colo-Colo. Colo-Colo tiene una responsabilidad financiera", concluyó.