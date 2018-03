Mosa y la posibilidad de dar un paso al costado en ByN: "No lo sé, estoy pensando muchas cosas"

Aníbal Mosa habló ante los medios este miércoles en el Monumental, donde se mostró muy molesto por la repercusión de su incidente con el intendente de la Región de Antofagasta en Calama.



"Pésimo me encuentro. Lo he pasado muy mal. Mi familia lo ha pasado mal. Se ha trapeado con mi persona y uno se pregunta si vale la pena seguir estando aquí para darle comidillo a gente que no tiene otra intención que hacer daño", dijo el presidente de Blanco y Negro.

Además, puso en duda su continuidad en Colo Colo al ser consultado de si seguirá en el cargo: "No lo sé, estoy pensando muchas cosas. Esto está sobrepasando todos los límites. Han hecho un circo de mí persona. Han inventado que yo estaba en un bar, otro medio de comunicación dijo que yo estaba en el casino".



Respecto a su cuestionada relación con Fernando Monsalve: "Si no tuviéramos cercanía dirían cómo es posible que los dos presidentes no tuvieran cercanía, tenemos que tener cercanía".



"Entre los dos administramos y comandamos los destinos de esta institución. Tenemos que conversar todos los días, tenemos que tener una buena relación, eso es lo normal", agregó.



Por último, argumentó que su cercanía con el presidente del Club Social y Deportivo se debe al tema del futuro traspaso de acciones. "Si yo quiero que las acciones mías terminen en la Corporación y después la Corporación elija ese presidente, yo tengo que hacer esa transición con ellos", concluyó.