Mosa y la continuidad de Guede: "Tiene un tema personal donde no ha podido ser campeón"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, sacó el habla en el estadio Monumental tras los rumores que vinculaban a Mario Salas como el próximo director técnico de Colo Colo.



"Estoy sorprendido de que haya salido esta noticia porque no tiene veracidad ni ningún fundamento. Quiero desmentirlo categóricamente. Nadie ha conversado con Mario Salas ni con ningún otro técnico", indicó.



El mandamás de la concesionaria salió una vez más a respaldar a Pablo Guede y señaló que están enfocados en los últimos tres partidos del Transición. "Valoramos el trabajo que se ha hecho. Vamos a hacer una evaluación una vez que termine el campeonato".



Sin embargo, dejó la puerta abierta ante una posible salida del trasandino: "Él tiene un tema personal donde no ha podido ser campeón y también hará una evaluación de este año y medio que lleva en la institución".









Respecto a la sanción de una fecha a Guede por los incidentes en Temuco con Patricio Polic, Mosa lo catalogó de "injusto". "No agrede a nadie y no insulta a nadie. Tuvo un momento de descontrol, pero fue porque lo toman. Yo pensé que iba a quedar en una amonestación", agregó.



Por último, discrepó con la solicitud de Everton de jugar sin público visitante por la decimotercera fecha del Transición: "No nos parece, porque creemos que la gracia del fútbol es que se pueda convivir dentro de un estadio con ambas hinchadas".



"Tuve una conversación con (Arturo) Salah y él está en la misma línea, que el partido se haga con público y en Viña del Mar, que se mantenga la esencia del fútbol y puedan ir las dos hinchadas", concluyó.