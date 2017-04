Mosa tras su salida: No le pasaremos el club a la derecha del país

Tras su salida de la presidencia de Blanco y Negro, Aníbal Mosa tuvo varios dichos que llamaron la atención con respecto a lo ocurrido en la elección del nuevo timonel de la concesionaria que maneja los destinos de Colo Colo.



El otrora timonel albo sostuvo que con su coalición decidieron darle los votos a Paloma Norambuena, representante de la Corporación, indicando que "no estoy dispuesto de darle el voto a la derecha chilena".



Mosa complementó con que está dispuesto a ser candidato, en el caso de que "el Club Social me dé el apoyo. Colo Colo pertenece a todos los chilenos, no le pertenece a la oligarquía. Colo Colo es del pueblo y para el pueblo y queremos que siga siendo manejado por gente del pueblo".



El empresario también sostuvo que se generó un quiebre con Leonidas Vial, afirmando que "él quiere tener de empleado a todo el mundo y yo no soy empleado de él", añadiendo que sacará sus acciones de LarraínVial.



Mosa cerró anticipando que "el colocolino es de izquierda. Colo Colo es de izquierda y debe ser administrado por gente del pueblo", añadiendo un mensaje para los hinchas.



"Tengan confianza de que no le entregaremos este club a la derecha del país", cerró.