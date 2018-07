Mosa: "Ruiz-Tagle no tiene la calidad moral ni ética para ser presidente de Colo Colo"

Aníbal Mosa volvió a la carga contra Gabriel Ruiz-Tagle y una vez más se refirió en duros términos al actual presidente de Blanco y Negro, a un día de la trascendental junta de accionistas que podría revocar a la actual dirigencia.



El exmandamás de ByN insiste en que hubo irregularidades en las elecciones del directorio en abril pasado y fue hasta la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con motivo de que se investigue el caso.

"Ruiz-Tagle llegó de una forma irregular a la presidencia. Sospechamos que seis o siete corredoras votaron en bloque. Cuadraron los votos. Parece muy extraño, sospechoso e irregular que corredoras que manejan gran cantidad de acciones de minoristas hayan votado por los mismos candidatos", dijo en conversación con El Mercurio.



Mosa asegura que lo único que le interesa es mover al colocolino común y corriente a decir "tratemos de recuperar esta institución".







Además, señaló que los hinchas quieren al actual timonel fuera de la presidencia de la concesionaria. "La gente está muy molesta, no quiere a este señor. Esta persona está calificada como el cerebro de una de las colusiones más canallas que se haya visto en este país", agregó.



Por último, el puertomontino manfiestó que "Ruiz-Tagle no tiene la calidad moral ni ética para ser presidente de Colo Colo. Y eso me preocupa. No quiero que mañana le paguen al hincha siete mil pesos por las distintas cosas que puedan ocurrir".



Cabe señalar que este viernes se votará por la continuidad del actual directorio o por un cambio del mismo, en una junta de accionistas convocada por Mosa.