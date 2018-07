Mosa: "Le dije a Paredes que cuando se retire sea gerente deportivo de Colo Colo"

AS Chile

La cercanía de Esteban Paredes con Aníbal Mosa es fácil de reconocer. De hecho, el delantero fue uno de los que públicamente escribió un texto de despedida el día que el empresario perdió el poder de Blanco y Negro. ¿Lo ve incómodo en Macul? Esto respondió a AS:

- Hace unos días Esteban Paredes publicó un mensaje algo misterioso en sus redes sociales. Casi de despedida. ¿Ha hablado con él o se imagina que pudiese partir?

- No he hablado con Esteban, pero yo creo que no se va a mover de Colo Colo porque él tiene una carrera desarrollada en esta institución. Es el ídolo máximo que tenemos hoy en actividad. No lo veo fuera. No porque no tenga las condiciones porque si yo fuera presidente de otro club, me gustaría llevarme a un tipo que hace goles a los 37 años, pero yo creo que él tiene mucho construido aquí. En un momento dado lo conversé con él y le dije que él podía continuar su carrera en Colo Colo como gerente deportivo después que se retirara porque él tiene buena llegada con la gente y todos lo quieren mucho. Tiene llegada con los jugadores y sabe mucho.

- O sea en un par de años, si usted es presidente de Blanco y Negro, ya sabemos quién será el director deportivo...

- (Risas) Pero ahora ya hay un gerente deportivo, que es Marcelo Espina. Además yo creo que Paredes aún no tiene ninguna intención de colgar los zapatos todavía. Pero para mí, que Paredes continuara toda su vida trabajando en Colo Colo.

PARTE II: "Reconozco que tomé decisiones solo, sin consultar a la oposición"

- A propósito, ¿qué pasaría con Marcelo Espina o Héctor Tapia en el caso hipotético que usted recuperara la presidencia de Blanco y Negro en el contexto de este viernes o en un contexto cercano?

- Ambos tienen contrato firmado. Tapia tiene contrato firmado hasta diciembre, así que tendría que continuar trabajando hasta ese mes y la evaluación se hará en ese momento. Con respecto a Espina, yo estoy de acuerdo con él aunque mi candidato era Roberto Rojas. Pero cuando me consultaron, le di el apoyo para no ponerle piedras en el camino.

- Hace unos días fue presentado Lucas Barrios. Él dijo que seguramente se cruzarían para hablar. ¿Estaría dispuesto a hacerlo?

- Sí, no hay ningún problema. Yo hablo con todas las personas que quieran hablar conmigo. Las diferencias ya las dejé en el olvido.