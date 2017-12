Mosa eufórico con Guede: "Si no lo hubiésemos mantenido, quizás no salíamos campeones"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, destacó el título conseguido por Colo Colo en el Transición, entregándole gran parte del mérito al entrenador del equipo Pablo Guede.

"Estamos muy felices por lo logrado hoy, es para todos los hinchas colocolinos de Arica Punta Arenas, que estaban esperando que el equipo de sus amores les diera una nueva alegría. La verdad estoy muy satisfecho, porque demostramos que somos los mejores de Chile", aseguró el mandamás de la concecionaria alba.

Consultado sobre cómo evalua el trabajo realizado por el DT argentino, manifestó que "se hablaba de que se tenía que ir cuando los resultados no lo acompañaban, pero nosostros siempre confiamos en él y en el trabajo que desarrolla día a día. Si no lo hubiésemos mantenido en el equipo, quizás no salíamos campeones", lanzó.

Finalmente, Mosa dijo que le gustaría que Guede siguiera al mando del plantel y para aquello conversará con él los próximos días.

"Me gustaría que se mantenga al menos por las próximas dos temporadas. Es muy importante para el club y siempre se lo hacemos saber", cerró.