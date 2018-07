Mosa: "Espero que se revoque el directorio de Ruiz-Tagle y recuperar nuestro poder político"

Aníbal Mosa conversó con ADN Deportes respecto a la reunión de accionistas de Blanco y Negro que se desarrollará este viernes para definir si continúa Gabriel Ruiz-Tagle a la cabeza o si se opta por un cambio de directorio.



"Espero que se revoque este directorio y que nosotros podamos volver a tener los tres directores que tuvimos hace dos meses atrás. Queremos recuperar nuestro espacio político", dijo en Los Tenores.

El puertomontino alega que hubo elecciones fraudulentas en las últimas votaciones de la concesionaria y acudió hasta la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con motivo de que se investigue el caso.



Dentro de los argumentos, el exmandamás señala que le llama la atención el voto de los accionistas minoritarios. "Me cuesta creer que todos esos accionistas hayan votado en bloque, eso nos llamó la atencion y bajo ese analisis que hacen los abogados

hacemos una denuncia a la CMF", explicó



Para Mosa lo primordial es recobrar el "poder político". "Yo no busco la presidencia, busco que volvamos a tener el mismo poder político y tener el nivel de fuerzas equilibradas dentro del directorio", indicó.



No obstante, no descartó asumir nuevamente la presidencia en caso de que se revoque al actual timonel. "Si se da la posibilidad y el nuevo directorio cree que yo puedo ser un aporte, no tengo ningún problema. Yo tengo un problema con Ruiz-Tagle. No creo que sea una persona idónea para estar a la cabeza, es una vergüenza", agregó.







Por otro lado, hizo una autocrítica de su gestión: "A lo mejor fui demasiado personalista. Pequé de no consultar a otras personas en la toma de decisiones, es un mea culpa que yo hago y hay que corregir".



Además, por primera vez criticó a Pablo Guede y explicó a qué se debió el respaldo incondicional sobre el DT. "Él se metió en cosas que no le correspondían, tuve conversaciones con él. Lo que me llevaba a ponerle las fichas día a día era el trabajo que se hacía y el rendimiento que le sacaba a los jugadores".



Al ser consultado por el arribo de Lucas Barrios, Mosa le puso paños fríos a las polémicas que vivieron en el pasado: "Le deseo lo mejor, que sea un aporte, que venga a sacarse la cresta y que nos vaya bien a todos".



Por último, manifestó que lo que más desea en la trascendental junta de accionistas es que el proceso se desarrolle en la legalidad. "Si nosotros perdemos no tengo ningún problema, pero que sea transparente. Colo Colo es una identidad que le pertenece a todos los colocolinos, acá no se viene a ganar plata", concluyó.