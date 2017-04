Mosa disparó contra Los Tenores y ratificó acuerdo con la Corporación

El ratificado presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó la propuesta de la venta de acciones a la Corporación del Club Social y Deportivo Colo Colo, aunque no quiso profundizar en cuánto ofrecerá el paquete, aunque se especula que será cercano a los USD $18 millones.



“Creo que (será) menos. Le he dicho a Fernando (Monsalve) y al directorio de la Corporación que hice cuatro compras de acciones. No he andado por la vida comprando acciones para hacerme una pasada. Voy a pescar la factura, porque esto es una venta en la bolsa, y ese será el valor”, dijo.



Con respecto a si la determinación de que continúe al mando de la concesionaria es un triunfo ante Leonidas Vial, Mosa fue duro contra el periodista de Radio ADN.



“Tú quieres que te diga algo para que lo coloques en tu radio con tus amigos Los Tenores para que me puedan dar. No viejito, esto es un triunfo de los colocolinos, es un triunfo del pueblo colocolino”, aseveró.