Morón sobre polémica de Bravo con la Roja: "Se me desapareció un poco el Claudio que conozco"

El exportero de la selección chilena e ídolo de Colo Colo, Daniel Morón, estuvo presente en Los Tenores de la Tarde, en donde habló acerca de la polémica de Claudio Bravo con la Roja, indicando que si bien piensa que el plantel se debe una conversación para analizar el tema, no es menos cierto que el otrora capitán del elenco nacional se equivocó en su forma de expresas el malestar.



"No me parece que esté sucediendo esto. No sé, creo que en algunas cosas, Claudio pudo haber evitado esto, siempre fue un tipo muy claro para decir las cosas, ubicado, jamás uno esperaba una declaración fuera de lugar y en esta oportunidad se me desapareció un poco el Bravo que conozco", dijo.



El Loro también consideró que probablemente el arquero de Manchester City quiso proponer una serie de cosas con base a su experiencia, títulos y trayectoria, pero que aquello tampoco es positivo ya que "si era por hacer exigencias, se podían hacer de otra manera".



Morón reflexionó acerca del caso, apuntando a que era un tema que podría haber tenido otra resolución, puesto que se terminó añadiendo más problemas al momento de la selección chilena.