Montreal Impact confirmó que Jeisson Vargas no será parte de su pretemporada

Jeisson Vargas está cada vez más cerca de ser nuevo refuerzo de Universidad de Chile ya que el Montreal Impact, actual club del volante, confirmó que no será parte de la pretemporada por tener una opción de partir a préstamo a un equipo.

Es por eso que la alternativa del ex Estudiantes de La Plata se hace más real para vestir la camiseta azul en 2019, aunque aparece un nuevo problema y es que Universidad Católica es dueño del 40% del pase del jugador, por lo que estarían trabando el acuerdo.

Vargas ya se realizó los exámenes médicos para sumarse a los trabajos de Frank Kudelka, pero dicha situación podría cambiar el panorama del volante formado en la UC.

MISE À JOUR DE L'EFFECTIF AU CAMP



Le milieu de terrain Jeisson Vargas n'accompagnera pas l'équipe en Floride lundi en raison d'une possibilité de prêt.



Update: Jeisson Vargas won't travel with the team to Florida on Monday due to a loan possibility with another club.#IMFC