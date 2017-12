Montillo niega exigencias económicas a la U: "Es tan fácil decir 'no lo queremos en el club'"

La frustrada vuelta de Walter Montillo a la U sigue dando que hablar. Tras las versiones que señalaban que el volante habría exigido un millonario monto para retornar, el jugador realizó sus descargos en su cuenta de Twitter.



"Jajaja. Me fui de Botafogo porque no quería cobrar algo que no me pertenecía y ahora dicen que no voy a la U porque le quiero sacar una millonada al club? ", tuiteó la "Ardilla".



"Ya no saben que inventar, no me ensucien por favor. Es tan fácil decir 'no lo queremos en el club' sin inventar", agregó.





